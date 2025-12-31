Suomessa on mitattu tänään kuluvan talven toistaiseksi kylmin lukema, -35,4 astetta, selviää Forecan sivuilta.
Kova pakkaslukema mitattiin puoli kymmenen jälkeen illalla Lapissa Muonion Oustajärvellä.
Jo aiemmin illalla Foreca kertoi X:ssä, että samalla mittausasemalla oli mitattu kuluvan talven pakkasennätys. Foreca ennusti tuolloin, ettei lukema todennäköisesti jäisi uudenvuodenaaton ja -yön kylmimmäksi. Nyt lukema onkin jo rikkoutunut.
Uudenvuodenaattoa on vietetty tänään kireässä pakkassäässä koko maassa.
Myös huomisesta uudenvuodenpäivästä odotetaan laajalti poutaista ja kylmää pakkaspäivää.