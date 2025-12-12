Tara Lehtosesta tuli vuoden 2025 uusi Miss Suomi Sarah Dzafcen luovuttua kruunustaan.

Syyskuussa Miss Suomeksi kruunatun Sarah Dzafcen ilmoitettiin torstaina 11. joulukuuta luopuvan kruunustaan rasismikohun seurauksena.

Hänen tilalleen Miss Suomeksi kruunattiin ensimmäinen perintöprinsessa Tara Lehtonen. Lehtonen vieraili Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä 12. joulukuuta kertomassa tunnelmistaan.

– Ehkä vieläkin vähän käsittelee sitä, mitä nyt tapahtui. Tottakai se kohu oli kestänyt useamman päivän, mutta ei silti osannut ajatella, että nyt tulee se puhelu, nyt se kruunu siirtyy sinulle. Hyvin oudot fiilikset. Tottakai onnellinen omasta puolesta, hän kertaa.