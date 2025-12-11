Miss Suomi Sarah Dzafce joutui luopumaan kruunustaan.
Miss Suomi Sarah Dzafce joutui luopumaan kruunustaan torstaina 11. joulukuuta rasismikohun saattelemana. MTV Uutisten toimittajat Jari Peltola ja Katja Lintunen keskustelivat MTV Uutiset Liven lähetyksessä, mitkä seikat johtivat tähän ratkaisuun.
Lintunen oli paikan päällä missiorganisaation tiedotustilaisuudessa torstai-iltapäivänä, jossa missiemo Sunneva Sjögren kertoi Dzafcen luopuvan kruunustaan.
Uudeksi Miss Suomeksi kruunattiin Tara Lehtonen.
Katso keskustelu yllä olevalta videolta!