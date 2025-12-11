Sarah Dzafce luopui missikruunustaan. Uusi Miss Suomi on Tara Lehtonen (oik)Tomi Natri /All Over Press
Miss Suomi 2025 Sarah Dzafce menetti kruununsa.
Miss Suomi 2025Sarah Dzafceluopui yllättäen kruunustaan torstaina 11. joulukuuta. Dzafce joutui hiljattain rasismikohun keskelle, joka sai entistä enemmän kierroksia, kun hän otti asiaan kantaa ja pyysi anteeksi. Miss Suomen anteeksipyyntöä kyseenalaistettii sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla.
Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun missit luopuvat kruunustaan.
2011 Yllätys suorassa tv-lähetyksessä
Vuonna 2011 Miss Suomeksi valittu Pia Lamberg(o.s. Pakarinen) luopui kruunustaan suorassa MTV:n Korkojen kera -lähetyksessä. Kruunun peri ensimmäinen perintöprinsessa Sara Sieppi.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Miss Suomi luopui kruunustaan missivuoden aikana ja Pakarisen päätös tuli yllätyksenä missiorganisaatiolle. Pakarinen kritisoi jo missivuotensa aikana sekä kruunusta luopumisensa jälkeen missikeisari Eino Makusta ja missiorganisaatiota.
Pia Lamberg luopui kruunustaan suorassa tv-lähetyksessä.Dee Cercone/Everett Collection
Sittemmin Lamberg karisti Suomen pölyt ja muutti Los Angelesiin, jossa asuu nykyisin perheensä kanssa.
1997 Maria Drockila kyllästyi misseyteen
Vuonna 1997 Miss Suomen toinen perintöprinsessa Maria Drockila jätti yllättäen itse kruununsa ja meni töihin Spede Pasasenfirmaan. Jo muutamassa viikossa Drockila yleni toimitusjohtajaksi asti. Sittemmin Drockila perusti kynttilöitä valmistavan Maria Drockila Oy:n ja vuonna 2013 hän voitti Diili-ohjelman.
Maria Drockila hylkäsi perintöprinsessan tittelin.
1995 Rohkeat kuvat olivat liikaa missiorganisaatiolle
Vuonna 1995 Miss Suomen perintöprinsessaksi valittu Carmen Mäkinen (nyk. Heikkilä) menetti tittelinsä poseerattuaan Hymy-lehden rohkeissa kuvissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun perintöprinsessa luopui kruunustaan. Vuonna 1996 uutisoitiin Mäkisen tulleen uskoon.
1988: Marialta vietiin missikruunu
Vuoden 1987 toinen perintöprinsessa ja Miss Skandinavia Maria Valtonen menetti kruununsa, kun hänet tuomittiin rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeuteen.
1960: Huono taso, missiä ei valittu
Vuoden 1960 Miss Suomi -kilpailujen voittajaksi valittiin Heli Heiskala, mutta koska tuomaristo oli tyytymätön kilpailun tasoon, julistettiin edellisen vuoden Miss Suomi Tarja Nurmi myös vuoden 1960 kauneuskuningattareksi. Heiskalan titteliksi jäi Miss Messuhalli 1960.