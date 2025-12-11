Miss Suomi 2025 Sarah Dzafce menetti kruununsa.

Miss Suomi 2025 Sarah Dzafce luopui yllättäen kruunustaan torstaina 11. joulukuuta. Dzafce joutui hiljattain rasismikohun keskelle, joka sai entistä enemmän kierroksia, kun hän otti asiaan kantaa ja pyysi anteeksi. Miss Suomen anteeksipyyntöä kyseenalaistettii sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla.

Missiemo Sunneva Sjögren kertoi taannoin MTV Uutisille, että asiaa on käsitelty Miss Suomi -organisaatiossa perusteellisesti ja käyty useita vakavia ja rakentavia keskusteluja.