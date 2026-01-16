HIFK pesi kasvojaan kahden ruman tappion jälkeen ja päätti kärkiseura Tapparan voittoputken jääkiekon SM-liigassa.
Helsingin IFK:lla oli alla kaksi suurinumeroista tappiota: Ilveksen vieraana 0–6 ja kotona KooKoota vastaan 1–6. Tappara oli sen sijaan voittanut neljä matsia pötköön.
Perjantai-ilta Tampereella oli kuitenkin helsinkiläisvieraiden. HIFK haki 5–4-vierasvoiton.
Ottelun punapaidoille käänsivät kolmannessa erässä Daniel Mäkiaho ja Jori Lehterä.
Mäkiaho iski HIFK:n 4–3-johtoon erän ensimmäisellä minuutilla ja Lehterä sivalsi myöhemmin ylivoimalla voittomaaliksi jääneen ison 5–3-kihauksen ex-seuraansa vastaan.
Näet Lehterän voitto-osuman ylälaidan videolta. Virtuoosihyökkääjä kaatui hanurilleen mutta onnistui maalaamaan.
Tappara kavensi vielä viime minuuteilla ilman maalivahtia. Benjamin Rautiaisen laukaus kimposi Emil Sylvegårdin kautta HIFK:n rysään. SM-liigan pistepörssin kärkimies Rautiainen saalisti ottelun pisteniekkana tehot 0+3.