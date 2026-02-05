Pudotuspelipaikkaa metsästävä HPK nappasi yllätysvoiton kärkiseura JYPistä. Hämeenlinnalaiset olivat parempia voittolaukauksilla 5–4.

HPK lähti vieraspelin kolmanteen erään 4–3-johdossa, mutta JYPin profiilipuolustajan Sami Vatasen yllättävä laukaus takasi ylityöt 4–4-lukemista.

Lopullinen ratkaisu syntyi voittolaukauksilla, kun HPK:lta onnistui kaksi vetäjää.

HPK:n riveissä kaikkiaan neljä pelaajaa teki kaksi pistettä. Hyökkääjä Anrei Hakulinen onnistui nakkaamaan kauden avausmaalinsa. Hakulisen rangaistuslaukauksesta iskemä osuma oli kliinisyydessään ehkäpä illan näyttävin. Puolustaja Viljami Jokirinne vietti uransa ensimmäistä kahden maalin iltaa.

Kaukaloon 2,5 kuukauden tauon jälkeen palannut taiturimainen Santeri Huovila tuli ryminällä takaisin parrasvaloihin. JYPin alkukauden tehomies kahmi paluupelissään kolme syöttöpistettä.

Myös maalitykki Valtteri Ojantakanen oli iskussa. Hän teki kaksi osumaa ja syötti yhden. Ojantakasen maalisaldo on jo 27. Hän jakaa Liigan maalipörssin kakkossijaa Tapparan Joachim Blichfeldin kanssa.

Jyväskyläläisten nuori kapteeni Jere Lassila ylsi niin ikään kolmeen tehopisteeseen (1+2). Hän nousi jo 51 pisteeseen.

HPK:lla on nyt 56 pistettä. Se keikkuu sijalla 13, eli taistelu 12 parhaan porukasta ja pudotuspelipaikasta jatkuu. JYP jatkaa sarjakakkosena.

1:38 Kirurgimaista kylmäpäisyyttä: Anrei Hakuliselta upea rankkari