Iäkäs nainen on kateissa Kolarin Äkäslompolossa, tiedottaa Lapin poliisilaitos.

Noin 80-vuotias nainen katosi Kolarin Äkäslompolossa. Viimeinen havainto hänestä on perjantaiaamulta noin kello 9.30.

Poliisi kertoo naisen tuntomerkkejä: Hän on noin 172 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä oli yllään punainen mekko, korkokengät ja valkomusta jakku. Naisella on pitkät tummat hiukset, jotka oli laitettu nutturalle.

Poliisi kertoo, että akuutit havainnot voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Muut havainnot tai tiedot voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295416194.