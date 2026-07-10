Britannian poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan entisen ministerin Ann Widdecomben kuolemasta.

Entinen brittipoliitikko Ann Widdecombe on kuollut 78 vuotiaana. Tapahtuneesta raportoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittimediat BBC ja The Guardian.

Widdecombe löydettiin kuolleena tänään perjantaina aamulla kotoaan Dartmoorista Lounais-Englannista.

Widdecombe työskenteli sisäministerinä ja työministerinä John Majorin hallituksessa vuosina 1994–1997.

Hän oli julkisuudessa myös osallistuttuaan Strictly Come Dancing eli Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan vuonna 2010 sekä Big Brotherin julkkisversioon Celebrity Big Brotheriin vuonna 2018. Tassikisassa hänen tyylinsä sai kritiikkiä tuomareilta, mutta hän oli katsojien suosiossa.

Britannian EU-eron vankkana kannattajana hänestä tuli myös Brexit-puolueen europarlamentaarikko. Hän edusti Lounais-Englantia Euroopan parlamentissa vuosina 2019–2020.

The Guardianin muistokirjoituksen mukaan hän vastusti muun muassa aborttia ja seksuaali­vähemmistöjen oikeuksia ja epäili ilmastonmuutosta.

Katolisuuteen kääntynyt Widdecombe ei koskaan avioitunut ja kertoi julkisuudessa olevansa neitsyt, mutta hän korosti perhearvojen merkitystä.

Ann Widdecombe Reform UK:n konferenssissa Cornwallissa Englannissa.IMAGO/Stella Pictures/ All Over Press