Raparperista valmistetut remmit voittavat kaupan sokeriset karkkiremmit mennen tullen! Katso videolta Satokausikalenterin vinkki raparperiremmien valmistamiseen.
Uskoisitko, että raparperista voi saada aikaiseksi karkkiakin paremman herkun todella helposti? Satokausikalenterin reseptinikkarit keksivät kokeilla, miten kotimaiset raparperit taipuisivat suosikkimakeisen muotoon – ja taipuivathan ne! Raparperiremmit valmistuvat todella vaivattomasti kotiuunissa.
Raparperiremmit näyttävät ja maistuvat aivan karkkiremmeiltä.Satokausikalenteri
– Tätä reseptiä on PAKKO kokeilla. Alkukesän kirpeästä raparperista valmistuu ihanan makeat raparperiremmit, Satokausikalenterin somessa vinkattiin vuonna 2022.
Raparperiremmien valmistaminen on mukavaa puuhaa myös esimerkiksi kesälomaa viettäville lapsille. Lopputulos todella yllättää, sillä raparperiremmit ovat kuin karkkia, mutta paljon kaupan sokerisia versioita maukkaampia. Maistoimme raparperiremmejä itsekin, ja näihin kirpsakanmakeisiin herkkupötkylöihin todella jää koukkuun.
Katso jutun yllä olevalta videolta, miten helposti herkulliset raparperiremmit valmistetaan!
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Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran keväällä 2022.