Stubb oli yksi Nato-johtajista, joille Turkin presidentti lahjoitti nimikoidun erikoisaseen.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb sai hänkin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganilta erikoisen lahjan Ankaran Nato-huippukokouksessa. Asia vahvistetaan MTV Uutisille tasavallan presidentin kansliasta.
MTV Uutiset kertoi eilen Erdoganin lahjoittaneen kaikille Ankaran Nato-huippukokoukseen osallistuneille valtionjohtajille aseen ja laatikollisen ammuksia.
Pistooleihin oli kaiverrettu kunkin valtionjohtajan nimi sekä Turkin kansallistunnus kuunsirppi ja tähti.
Presidentinkanslia ei eilen suostunut kommentoimaan lahjaa vedoten siihen, ettei normaalisti presidentin lahjoja kommentoi. Tänään kanslia vahvisti kuitenkin lahjan sen poikkeuksellisesta luonteesta johtuen.
– Lähtökohtaisesti emme kommentoi tasavallan presidentin tai hänen puolisonsa saamia lahjoja. Koska asia on kuitenkin ollut julkisuudessa laajasti esillä, vahvistamme, että myös tasavallan presidentti Stubb sai NATO-huippukokouksen yhteydessä valtiojohtajille annetun aseen lahjana, kansliasta kerrotaan MTV Uutisille viestitse.
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Kuvassa Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan saama revolveri saatekortteineen. Stubbin aseesta ei ole toistaiseksi julkaistu kuvaa.