Panu Pokkisen vaimo julkaisi koskettavan viestin sairauskohtaukseen menehtyneestä miehestään.

Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen menehtyi keskiviikkona 8. heinäkuuta 49-vuotiaana.

Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa.

Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.

Pokkisen vaimo Paula Pokkinen kommentoi menetystä Facebook-julkaisussa.

– Panu oli elämäni ilonpilke ja valoisa turva, suuri rakkaus ja lapsemme ihana isä ja arkeni paras pelikaveri.

– Nyt hän lähti liian aikaisin, Paula kirjoittaa.

Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona.

– Apu tuli liian hitaasti, eikä Panu enää herännyt, Paula kirjoittaa.

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