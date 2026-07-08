Panu Pokkisen vaimo julkaisi koskettavan viestin sairauskohtaukseen menehtyneestä miehestään.
Yle Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen menehtyi keskiviikkona 8. heinäkuuta 49-vuotiaana.
Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa.
Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli kolme viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen.
Pokkisen vaimo Paula Pokkinen kommentoi menetystä Facebook-julkaisussa.
– Panu oli elämäni ilonpilke ja valoisa turva, suuri rakkaus ja lapsemme ihana isä ja arkeni paras pelikaveri.
– Nyt hän lähti liian aikaisin, Paula kirjoittaa.
Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona.
– Apu tuli liian hitaasti, eikä Panu enää herännyt, Paula kirjoittaa.