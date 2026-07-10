Kyseessä on ensimmäinen kerta neljään vuoteen, kun perhe vierailee yhdessä Britanniassa. Viimeksi he saapuivat edesmenneen kuningatar

Nyt Telegraph -lehden tuoreiden tietojen näyttää todennäköiseltä, että Harryn perhe saapuu myös Britanniaan myöhemmin tällä viikolla. Heidän ei oleteta tekevän Harryn tavoin julkisia esiintymisiä.

Prinssi Harryn 6. heinäkuuta alkanut vierailu Isossa-Britanniassa on ollut otsikoissa tiuhaan tahtiin. Aikaisemmin uutisoitiin, että Harry saapuu vierailulle yhdessä herttuatar Meghanin sekä heidän lapsiensa Archien , 7, ja Lilibetin , 5, kanssa.

Herttuatar Meghan saapuu sittenkin prinsessa Lilibetin ja prinssi Archien kanssa Britanniaan.

Herttuatar Meghan saapuu sittenkin prinsessa Lilibetin ja prinssi Archien kanssa Britanniaan.

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Elisabetin

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Harryyn kohdistuvia turvatoimia heikennettiin sen jälkeen, kun hän ja Meghan vetäytyivät kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin.