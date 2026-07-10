Lehtitietojen mukaan herttuatar Meghan saapuu sittenkin lastensa kanssa Britanniaan.
Prinssi Harryn 6. heinäkuuta alkanut vierailu Isossa-Britanniassa on ollut otsikoissa tiuhaan tahtiin. Aikaisemmin uutisoitiin, että Harry saapuu vierailulle yhdessä herttuatar Meghanin sekä heidän lapsiensa Archien, 7, ja Lilibetin, 5, kanssa.
Vierailua varten lähetettiin erityinen pyyntö poliisin suojatoimille matkan ajaksi, mutta perheelle ilmoitettiin, ettei verovaroin kustannettua suojelua ole tarjolla. Pian ilmoitettiin, että Harry tekee matkan yksin.
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Nyt Telegraph-lehden tuoreiden tietojen näyttää todennäköiseltä, että Harryn perhe saapuu myös Britanniaan myöhemmin tällä viikolla. Heidän ei oleteta tekevän Harryn tavoin julkisia esiintymisiä.
Kyseessä on ensimmäinen kerta neljään vuoteen, kun perhe vierailee yhdessä Britanniassa. Viimeksi he saapuivat edesmenneen kuningatar