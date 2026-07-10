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Portugalissa valmentajavaihto – Cristiano Ronaldosta heti tiukka linjaus

Ronaldo on tervetullut jatkossakin, Jesus tokaisee. 2026 Getty Images

Julkaistu 35 minuuttia sitten

Portugalin miesten jalkapallomaajoukkueen uusi päävalmentaja on Jorge Jesus. Hänen sopimuksensa ulottuu kesään 2030. Ensimmäisenä kuultiin linjauksia Cristiano Ronaldosta. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lue myös: MM-kisojen jättifloppi: Legenda hyökkää täydellä voimalla – "Olisin käskenyt painua helvettiin"

Jesus valmentaa Portugalin siis muun muassa vuoden 2028 EM-kisoihin ja vuoden 2030 MM-kotikarkeloihin.

Portugalin taival katkesi käynnissä olevissa MM-kisoissa neljännesvälierään Espanjaa vastaan. Ottelun jälkeen päävalmentaja Roberto Martinez jätti tehtävänsä. Hän ehti toimia roolissa kolme vuotta.

Jorge Jesus ottaa ohjat.2026 Horacio Villalobos

71-vuotias Jesus toimii seuratasolla saudiarabialaisen Al-Nassrin päävalmentajana.

Al-Nassrissa Jesus on tehnyt yhteistyötä Portugalin legendan Cristiano Ronaldon kanssa. Kaksikko voitti yhdessä saudiliigan mestaruuden viime kauden päätteeksi.

Ronaldo, 41, kertoi hiljattain että tämä MM-turnaus jäi hänen uransa viimeiseksi. Supertähden otteet keräsivät hurjan määrän kritiikkiä pitkin kisoja. Hän iski kolme maalia, joista kaksi Uzbekistania vastaan ja yhden rangaistuspotkusta.

Yksi kuumimmista seikoista oli Martinezin jääräpäisyys. Hän otti Ronaldon vain kerran vaihtoon kesken pelin ja valitsi tämän jokaiseen avauskokoonpanoon.

Jesus otti maajoukkueikonin heti puheeksi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan.

– En ole vielä puhunut "Crisin" kanssa. Hän ei tule koskaan olemaan ongelma maajoukkueelle tai minulle, Jesus linjasi.

Tuore pääkäskijä mainitsi myös, että aikoo keskustella Ronaldon kanssa mahdollisesta maajoukkueessa jatkamisesta.

– "Cris" on Portugalin symboli. Hän jää historiaan. On ollut suuri ilo työskennellä hänen kanssaan, se on uskomattoman helppoa. Jos hän on valittavissa, aion kutsua hänet maajoukkueeseen.

Valmentaja jatkoi suitsuttamalla tutun tähtihyökkääjän nopeutta ja kestävyyskuntoa.

– Hän pelasi 31 ottelua 50:stä viime kaudella. Vaihdoin hänet pois kentältä 16 kertaa, eikä siinä ollut koskaan mitään ongelmaa.

Ronaldolla on Al-Nassrin kanssa sopimus kesään 2027. Hän on puhunut itse vain MM-uran päättymisestä, joten maajoukkueessa hänet saatetaan nähdä vielä jopa arvokisoissa EM-tasolla parin vuoden päästä.

Ronaldo ja Jesus tulevat toimeen.2025 Getty Images

Jere Hultin MTV Uutiset Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi

Jorge Jesus Portugalin valmentajaksi, Cristiano Ronaldo ei ole ongelma | MTV Uutiset