Trumpin Qatarista saama loistokas uusi virkakone herättää huolta. Presidentti kiirehti koneen käyttöönottoa turvallisuuden kustannuksella, uskovat amerikkalaismedioiden tietolähteet.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hehkuttamaa uutta Air Force One -virkakonetta ei ole varustettu kaikilla perinteisillä turvajärjestelmillä, uutisoi New York Times. Trumpin koneenvaihdosta kertoo myös Forbes.
Trump lensi hiljattain Turkin Ankarassa pidettyyn Nato-kokoukseen ylellisellä vasta käyttöönotetulla jättikoneella, minkä Qatarin kuninkaallinen perhe lahjoitti.
Kotimatkalle presidentti lähti yllättäen vanhemmalla koneella.
Mediatietojen mukaan salainen palvelu oli kehottanut presidenttiä käyttämään paremmilla turvatoimilla varusteltua ikäkonetta uudemman sijaan.
Tilanne Iranin kanssa kiristyi, mikä voi olla eräs selitys tapahtuneelle.
Trump itse on esittänyt koneenvaihdolle vaihtelevia syitä.
Presidentti kertoi lentäneensä vanhalla koneella "vanhojen aikojen kunniaksi", ja jotta uusi "upea" kone voisi lentää jo edellä ja pysähtyä Yhdysvaltain tukikohdissa näyttäytymässä joukoille.
Toimittajien kysyessä koneen muutoksesta, Trump vastasi kuitenkin olevansa Iranin kohde numero yksi.