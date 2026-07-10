Suomen suurimman maantiekuljetuksen toinen osa pysäytti taas liikennettä Etelä-Pohjanmaalla. Lähes 500-tonninen jättitankki matkasi torstain ja perjantain välisenä aikana Teuvalta Kaskisten satamaan.
Suomen suurin maantiekuljetus sai jatkoa heinäkuisena torstai-iltana, kun toinen West Weldingin valmistamista jättimäisistä polttoainetankeista lähti matkaan Teuvalta kohti Kaskisten satamaa.
Kyseessä on lähes 15 metriä leveä ja 14 metriä korkea tankki. Sen kokonaismassa on noin 500 tonnia.
Nyt kuljetuksessa ollut tankki oli 27-metrisenä noin metrin edellistä kuljetusta pidempi, joten kyseessä oli taas Suomen suurin maantiekuljetus.
Polttoainetankki on valmistettu Meyer Turulle meriteollisuuden käyttöön.
Kuljetus lähti West Weldingin tehtaalta Teuvalta kohti Kaskisten satamaa torstaina 9. heinäkuuta noin kello 18. Perille se saapui perjantaina kello 14.
Toinen kahdesta jättikuljetuksesta
Aiempi kuljetus toukokuussa sai osakseen suurta huomiota.
– Onhan tämä meille ollut historian suurin tilaus, kommentoi projektijohtaja Panu Perasto tuolloin MTV Uutisille.
Kuljetusreittiä valmisteltiin noin vuoden ajan, ja sen vuoksi esimerkiksi teitä ja liittymiä levennettiin sekä sähkölinjojen maakaapelointeja muutettiin.
Katso video aiemmasta kuljetusoperaatiosta alta:
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