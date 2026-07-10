Veneiden myynti laskee edelleen, mutta käytettyjen veneiden kauppa on vahvistunut.
Uusien veneiden kauppa on heilahdellut voimakkaasti. Korona-aikana kaikki ryntäsivät vesille, viime vuosina käyrä on ollut laskeva. Sama näkyy moottoriveneissä ja vesiskoottereissa.
MTV
Sen sijaan käytetyn kauppa käy yhä. Tästä kertovat omistajanvaihdokset, jotka ovat nousseet tasaisesti pienen notkahduksen jälkeen. Vuonna 2025 omistajaa vaihtoi reilu 21 000 moottorivenettä
Vuokrapalvelu Skipperi on taas markkinoilla
Suomessa on Targan ja Axoparin kaltaisia merkkejä, joiden myyntiin taantuma ei vaikuta. Perusveneen ostajaa taas kiinnostaa edelleen vuokraaminen.
Aikaisemmin ympäri maata toiminut Skipperi meni yrityksenä telakalle, kun liiketoiminta myytiin moottorijätti Yamahalle. Nyt palvelu on palannut pääkaupunkiseudulle uuden operaattorin toteuttamana.
Palveluun kuuluu yhteensä 28 venettä seitsemässä eri satamassa. Vain arkipäivät sisältävä jäsenyys maksaa puolen vuoden kaudelta yhteensä vajaat 2 000 euroa.
Viikonloput sisältävän tilauksen hinta taas nousee hieman alle 3 000 euroon.
– Se on sellaisella tasolla, että pärjäämme sillä. Haluamme kuitenkin niin, että mahdollisimman monen olisi mahdollista päästä tuonne vesille, sanoo toimitusjohtaja Davy Gustafsson DG Servicestä.