Tanskan maajoukkuelääkäri uskoo sydämentahdistimen auttaneen tänään tuupertunutta Christian Erikseniä.

Tanskan keskikenttäpelaaja Christian Eriksen otti käsillä kiinni rinnastaan ja lyyhistyi viheriölle sunnuntaina jalkapallomaaottelussa Ukrainaa vastaan.

Odensessa nyt käynyt tapaus toi mieleen kesän 2021 EM-turnausottelun Suomea vastaan. Eriksen sai tuolloin sydänpysähdyksen ja tuupertui niin ikään kentän pintaan. Hänelle asennettiin sen jälkeen sydämentahdistin.

Tanskan maajoukkuelääkäri Morten Boesen uskoo tahdistimen antaneen Eriksenille nyt iskun Ukraina-ottelussa. Boesen näki pelaajan tarttuvan rintaansa ja huutavan jotain. Sitten Eriksen kaatui ja lääkäri meni hänen luokseen.

– Seuraavaksi analysoidaan hänen tahdistimensa. Se voi kertoa syyn tämän taustalla. Hän kuitenkin palasi tajuihinsa melko nopeasti. Uskon, että laite teki juuri sen, mitä varten se on asennettu: toi hänet takaisin, Boesen kommentoi Tanskan TV 2:lle.

Sydämentahdistin korjaa sydämen harvalyöntisyyttä ja estää liian pitkien taukojen muodostumista lyöntien välille.

Eriksen oli hetken lyyhistymisensä jälkeen tajuttomana mutta palasi nopeasti tajuihinsa. Hän pystyi kävelemään itse pois kentältä, ja hänet on viety ambulanssilla sairaalaan. Lääkäri Boesen on sanonut pelaajan voinnin olevan hyvä.

Christian Eriksen lyyhistyi kentän pintaan Ukraina-maaottelun toisella puoliajalla.2024 Soccrates Images B.V.