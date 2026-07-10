Brasilian jalkapallolegenda Romario paukuttaa kovaa tekstiä maajoukkueen päävalmentajalle Carlo Ancelottille.

Brasilia jäi MM-kisojen neljännesvälieriin ensimmäistä kertaa 36 vuoteen, kun se taipui pudotuspeliottelussa Norjalle maalein 1–2. Soutavien viikinkien molemmat osumat iski Erling Haaland.

Tulos on eteläamerikkalaisille luonnollisesti iso pettymys ja floppi. Kritiikkivyöryn etulinjassa on nyt laji-ikoni Romario, 60, joka tylyttää valmentaja Carlo Ancelottia purjeet auki.

– Norja-ottelu oli häpeä. Hän (Ancelotti) ei voi jäädä valmentajaksi. Jos olisin liitossa, olisin mennyt pukuhuoneeseen, käskenyt hänen painua helvettiin ja repinyt hänen sopimuksensa välittömästi, Romario paahtaa YouTubessa, kertoo Aftonbladet.

Romario ei ole tyytyväinen.© 2026 Nicolò Campo

Myös brassitoimittajat saavat osansa monologissa.

– Hän teki useita virheitä MM-kisoissa, mutta lehdistössä ei sanottu mitään. Jos hän olisi brasilialainen, te (media) olisitte repineet hänet kappaleiksi.

Brasilian jalkapalloliitto on jo viestinyt, että italialainen kulttivalmentaja jatkaa tehtävässään heikosta MM-kisatuloksesta huolimatta.

Ancelotti on toiminut Brasilian pääkäskijänä reilun vuoden ajan. Hän on valmentanut urallaan muun muassa Juventusta, PSG:tä, Chelseaa ja Real Madridia. Madridissa hän voitti peräti viisi Mestarien liigan titteliä.