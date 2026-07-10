Britney Spearsin pojat Sean Preston ja Jayden James luovat uraa malleina.
Britney Spearsin, 44, pojat Sean Preston, 20, ja Jayden James, 19, tekivät harvinaisen esiintymisen Pariisin muotiviikoilla.
People-lehti kertoo, että heidät nähtiin Vetementsin miesten Kevät/Kesä 2027 -malliston esittelyn catwalkilla perjantaina 26. kesäkuuta.
Sean Preston./All Over Press
Jayden./All Over Press
Spearsin lasten isä on hänen entinen aviomiehensä Kevin Federline. Spears ja Federline tapasivat kesällä 2004 ja avioituivat saman vuoden syyskuussa. Spears haki kuitenkin eroa vuonna 2006.