Sydänperäisen äkkikuoleman riski kasvaa tämän diagnoosin myötä – "Voi toimia varhaisena varoitusmerkkinä"

Tays Sydänsairaalan tutkimuksen mukaan jopa kolmasosa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu potilaille, joille on diagnosoitu eteisvärinä.

Tays Sydänsairaalassa toteutetussa tutkimuksessa selvisi, että äkkikuoleman riski kasvaa merkittävästi potilailla, joilla on diagnosoitu eteisvärinä.

Tutkimus perustuu yli 21 000 suomalaisen sydänpotilaan 10 vuoden seuranta-aineistoon.

Mikä eteisvärinä?

Eteisvärinä on aikuisten yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, Tays Sydänsairaalan tiedotteessa kerrotaan. Eteisvärinä ei ole välittömästi hengenvaarallinen, mutta voi johtaa verihyytymiin ja lisätä aivoinfarktin ja sydämen vajaatoiminnan riskiä.

Eteisvärinässä sydämen rytmi muuttuu epäsäännölliseksi ja usein tarpeettoman nopeaksi.

– Eteisvärinän on epäilty lisäävän riskiä menehtyä sydänperäiseen äkkikuolemaan, mutta eteisvärinäpotilaat on toistuvasti suljettu pois monista aiemmista äkkikuolematutkimuksista. Tutkimuksemme tuo kansainvälisestikin merkittävää uutta tietoa eteisvärinän yhteydestä äkkikuolemiin, kertoo tutkimuksen vastuullinen tutkija, kardiologiaan erikoistuva lääkäri Jani Rankinen tiedotteessa.

Heart-lehdessä esitellyssä tutkimuksessa havaittiin, että äkkikuoleman riski kasvoi merkittävästi niillä eteisvärinäpotilailla, joilla ilmeni seurannassa sairaalahoitoa vaativa sydämen vajaatoiminta.

9:05 Äly- ja urheilukellot voivat havaita esimerkiksi sydämen rytmihäiriön tai oireettoman eteisvärinän. Milloin on syytä lähteä jatkotutkimuksiin? Haastattelussa HUSin kardiologi Pekka Raatikainen.

Varhainen varoitusmerkki

On kuitenkin huomoitava, etteivät kaikki eteisvärinäpotilaat kuole äkillisesti, vaikka eteisvärinä onkin yliedustettu äkkikuolemaa edeltävissä rytmihäiriöissä.

10 vuoden seurannassa niistä potilaista, joilla oli seurannan alussa eteisvärinä, noin seitsemän prosenttia menehtyi äkillisesti. Muilla sydänpotilailla vastaava luku oli neljä prosenttia.

– Sydämen vajaatoiminta ja eteisvärinä esiintyvät yleensä yhdessä, mutta havaitsimme eteisvärinän ilmaantuvan usein ennen sydämen vajaatoimintaa. Tämä viittaa siihen, että eteisvärinä voi toimia varhaisena varoitusmerkkinä lähestyvästä sydämen vajaatoiminnasta ja äkkikuoleman riskistä, Rankinen toteaa.

Rankinen huomauttaa, että suomalaisen Käypä hoito -suosituksen mukaan kaikille eteisvärinäpotilaille tulisi tehdä sydämen ultraäänitutkimus.

– Tutkimuksessa voidaan paitsi poissulkea sydämen vajaatoiminta ja pumppausvajaus, myös havaita sydämen vajaatoiminnalle altistavia riskitekijöitä, kuten sydämen jäykistyminen tai sydänlihaksen paksuuntuminen esimerkiksi verenpainetaudin seurauksena.

Sydämen vajaatoiminnan kehittymästä voi estää aikaisessa vaiheessa aloitetulla lääkityksellä. Samalla äkkikuoleman riski pienenee.

1:46 Suomen Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, millaisista oireista sepelvaltimotaudin voi tunnistaa.

Lähde: Tays Sydänsairaala