Kuuntelemalla ja ennakoimalla voidaan välttää monia työpaikkojen solmuja, vaikka päätökset olisivat vaikeita.
Helsinkiläisen konsulttiyhtiö Klarigo kertoo Huomenta Suomen aamussa, että välittäminen ja kuunteleminen voivat olla yritykselle tänä päivänä todellinen kilpailuetu.
Yleisesti konsulttiyhtiöt tarjoavat ulkopuolista asiantuntemusta, neuvoja ja ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden erilaisiin liiketoiminnan haasteisiin. Klarigo on toiminut noin 20 vuotta ja yrityksessä työskentelee parikymmentä konsulttia.
Klarigon toimitusjohtaja Jenni Khadr ja kehitysjohtaja Marketta Iivari kuvasivat Huomenta Suomessa, miten pehmeät arvot voivat näkyä työpaikoilla arjessa.
Lue myös: Johtamisen asiantuntija kertoo, miten uupumiset työpaikalla voi välttää – yksi avainsana: "Sitä paremmin menee"
Löytyykö Suomesta hyviä johtajia?
Vaikeatkin ajat, kuten säästöpaineet ja muutosneuvottelut, ovat hetkiä, joissa johtamiskulttuuri punnitaan.
– Vaikeitakin päätöksiä voi tehdä lempeästi ja kunnioittavasti, Khadr kertoo.