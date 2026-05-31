Poliisi sai tänään ilmoituksen, että maastosta on löytynyt ihmisen luita.

Maastossa liikkunut ihminen ilmoitti löytäneensä maastosta ihmisen luita ja vaatteita. Paikka on Kauhavan ja Lapuan rajan tuntumassa. Poliisi kertoo menneensä paikalle ja todenneen, että kyseessä ovat ihmisen luut.

Poliisi epäilee, että luut kuuluvat Kauhavalla vuonna 2022 kadonneelle naiselle, joka lähti marjoja poimimaan ja katosi. Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja varmistaa kenelle henkilölle maastosta löytyneet luut ovat kuuluneet.

Poliisi on tehnyt aktiivista tutkintaa vuonna 2022 kadonneen naisen löytymiseksi nämä vuodet ja useita etsintöjä ja tarkistuksia eri paikoissa maastossa on tehty mm. ruumiskoiraa käyttäen.

Viimeksi viikko sitten poliisi järjesti yhdessä Vapepan kanssa maastoetsinnän Kauhavalla paikassa, josta oli löytynyt jokin aika sitten marjasanko ja poimuri.