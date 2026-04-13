Rekrytointipäällikkö muistuttaa, että alanvaihto on aina todella iso muutos ihmiselle.

Työllisyystilanne on erittäin haastava, eikä päätöstä alanvaihdosta kannata tehdä hetken mielijohteesta. Millaiset kipukohdat saavat ihmiset tyypillisesti vaihtamaan alaa kokonaan?

– Alanvaihto on niin iso asia, että yleensä se kypsyy vuosien mittaan, kertoo Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala Huomenta Suomessa.

Vormalan mukaan taustalla voi olla esimerkiksi sellaista, että jo alun perin työelämään lähtiessä mahdollisia vaihtoehtoja on ollut muutama.

– Sitten työt on joko leipiinnyttäneet, eli kokee, että ei enää saa sellaista tyydytystä ja merkityksellisyyden tunnetta, tai sitten näkee, että ei ole tulevaisuutta, ei ole mahdollisuutta kehittyä ja ehkä työllistyäkään sillä alalla pidemmän päälle. Ne ovat ehkä ne tavallisimmat [syyt], jos puhutaan ihan alanvaihdosta, eikä vain työpaikan vaihdosta.

Vormalan oman kokemuksen mukaan erityisesti metsäteollisuudesta, terveydenhuollosta ja viime aikoina myös luovalta alalta pyritään eniten lähtemään uusiin ympyröihin. Esimerkiksi tuoreessa Asian ytimessä.doc -dokumentissa seurataan ainutlaatuista alanvaihtoa: goottirokkari Jyrki 69:n matkaa kohti pappeutta.

"Hirvittävän iso muutos"

Alanvaihto ei ole mikään pikkujuttu.