Aleksander Barkov aiheuttaa pelkoa Sveitsissä

Aleksander Barkov voittoisan Kanada-välierän jälkeen: Tehdään sunnuntaista meille vielä hienompi päivä

Vakavan polvivamman vuoksi koko NHL-kauden väliin jättänyt kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja kolmesti NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä palkittu Barkov on Leijonien henkinen ja pelillinen johtaja.

Eivätkä sveitsiläiset ole unohtaneet, että alkusarjan päätösottelussa Barkov teki Suomen molemmat maalit ja tasoitti pelin kahdessa ja puolessa minuutissa 2–2:een.

– Tämä ei ole hyvä asia vastustajille. Barkov on kokonaisvaltainen paketti, joka ei jätä mitään sattuman varaan. Hän ei ole vain puolustava hyökkääjä vaan pikemminkin loistava hyökkäyspään osaaja, jolla on vahva asenne puolustukseen sekä hienostuneisuutta, liikkuvuutta, lajikäsitystä ja kykyä niin hallita kuin jakaa kiekkoa ahtaissa tiloissa.