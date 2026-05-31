1:13Aleksander Barkov voittoisan Kanada-välierän jälkeen: Tehdään sunnuntaista meille vielä hienompi päivä
Julkaistu 31.05.2026 15:26
Mikko Hyytiä
mikko.hyytia@mtv.fi
Leijonakapteeni Aleksaner Barkov on näkyvästi esillä sveitsiläismediassa ennen tänä iltana pelattavaa jääkiekon MM-finaalia, jossa isäntämaa Sveitsi yrittää kirkastaa kaksien edellisten kisojen hopeamitalinsa juuri Suomen kustannuksella.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Studiolähetys alkaa MTV Katsomossa klo 20.25 ja MTV3-kanavalla klo 20.30.
Pikainen kierros Sveitsin suurimpien medioiden verkkosivuilla kertoo kupletin juonen. Katseet kohistuvat tämän illan MM-finaalissa niin Sveitsissä kuin Suomessa Barkoviin – ja syystä.
Vakavan polvivamman vuoksi koko NHL-kauden väliin jättänyt kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja ja kolmesti NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä palkittu Barkov on Leijonien henkinen ja pelillinen johtaja.
Eivätkä sveitsiläiset ole unohtaneet, että alkusarjan päätösottelussa Barkov teki Suomen molemmat maalit ja tasoitti pelin kahdessa ja puolessa minuutissa 2–2:een.
– Jos Sveitsi haluaa voittaa Suomen MM-finaalissa, heidän on pidettävä Aleksander Barkov kurissa, kirjoittaa yleisradioyhtiö SRF.
Samassa artikkelissa siteerataan zürichiläisen Tages-Anzeiger-lehden juttua, jossa äänessä on vuosina 1997–2010 Sveitsin maajoukkueen päävalmentajana toiminut ja 2019–2021 myös NHL-seura Buffalo Sabresia luotsannut Ralph Krueger.
Kruegerin mukaan Barkov on "maailman kokonaisvaltaisin pelaaja".
– Neuvoni nuorille pelaajille on, että katsokaa häntä.
Blick taas kuvailee Barkovia väliin jääneen NHL-kauden vuoksi pirteäksi kuin peipponen, joka on tämän kauden vähäisen pelikuorman vuoksi koko turnauksen "hyvävoimaisin pelaaja".
– Tämä ei ole hyvä asia vastustajille. Barkov on kokonaisvaltainen paketti, joka ei jätä mitään sattuman varaan. Hän ei ole vain puolustava hyökkääjä vaan pikemminkin loistava hyökkäyspään osaaja, jolla on vahva asenne puolustukseen sekä hienostuneisuutta, liikkuvuutta, lajikäsitystä ja kykyä niin hallita kuin jakaa kiekkoa ahtaissa tiloissa.
Artikkeleissa toki korostetaan, ettei Suomen joukkue ole pelkästään Barkovin varassa. Vaikka Suomi on tehnyt kisoissa Sveitsin jälkeen toiseksi eniten maaleja – ja yhtä monta kuin Kanada – 11 (3+8) tehopistettä tehnyt Barkov on parhaana suomalaisena pistepörssissä vasta sijalla kahdeksan.
Viiden tehopisteen pelaajia Suomella on kuitenkin tasan yhtä paljon (12) kuin Sveitsillä ja Kanadalla.
– Suomi on yksinkertaisesti liian hyvin varustautunut, jotta sen voisi tiivistää vain yhteen hyökkäysketjuun. Yhteisöllinen henki, joka on aina ollut suomalaisen jääkiekon tunnusmerkki, puhuu myös tätä vastaan, Blick kirjoittaa.
– Suomalaiset ovat finaalissa, sillä he pudottivat Kanadan. Se on osoitus laadusta.