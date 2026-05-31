Ukrainan armeija kertoo tehneensä yöllä iskun julman venäläisprikaatin yksikköön.
Asiasta uutisoivan Kyiv Independentin mukaan isku kohdistui Venäjän 64. erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin harjoitus- ja leirialueelle. Yksikkö tunnetaan myös "Butshan teurastajina", sillä joukkoja pidetään vastuullisina vuonna 2022 tapahtuneeseen pikkukaupungin järkyttävään verilöylyyn ja sitä kautta moniin sotarikoksiin.
Ukrainan armeija julkaisi iskusta Telegramissa videon, joka on nähtävissä yläpuolelta. Armeija kuvailee joukko-osastoa "hirviöiksi, jotka riehuivat Butshassa".
Venäläisjoukkojen poistuttua pikkukaupungista, Ukrainan viranomaiset löysivät alueellta noin 300 siviilin ruumiin sekä joukkohaudan. Uhreista löytyi myöhemmin jälkiä julmasta kiduttamisesta.
Ukrainan armeijan mukaan se suoritti yöllä 21 onnistunutta drooni-iskua Luhanskin ja Zaporizhzhjan yksikköihin. Ukraina väittää, että ainakin 31 prikaatin sotilasta joko sai surmansa tai haavoittui.