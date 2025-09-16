Tuore YPAI-tutkimus paljastaa, mitkä työnantajat ovat houkuttelevimpia uransa alkuvaiheessa oleville.
Henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys Adademic Workin teettämä Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimus selvitti, mitkä työnantajat ovat houkuttelevimpia työelämässä korkeintaan viisi vuotta olleiden ammattilaisten mielestä.
Houkuttelevimpien työpaikkojen kärkikolmikko on Supercell, Microsoft ja Google.
– Omaa uraa halutaan rakentaa eteenpäin katsovissa organisaatioissa, jotka uudistuvat ja panostavat työntekijöihinsä monipuolisesti, toteaa Academic Workin Talent Advisory Specialist Jasmine McBride tiedotteessa.
Vuoden 2025 houkuttelevimmat työnantajat, TOP 10 (YPAI 2025 -tutkimus):
1. Supercell
2. Microsoft
3. Google
4. KONE
5. Remedy Entertainment
6. Konecranes
7. Valio
8. Fazer
9. S-ryhmä
10. Vaisala
Lue myös: Jos töissä ottaa pattiin joka päivä, pohdi tätä: "Liian moni jää liian pitkäksi aikaa"
Palkkaa arvostetaan eniten
YPAI-tutkimuksessa tarkasteltiin eri alojen opiskelijoiden sekä korkeintaan viisi vuotta sitten valmistuneiden odotuksia ja toiveita niin työelämää kuin työnantajiakin kohtaan.
Vuosittainen Academic Workin YPAI-tutkimus selvittää uransa alkuvaiheessa olevien ammattilaisten työelämätoiveita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna kaiken kaikkiaan yhteensä 12 348 vastaajaa, joista 3 217 asui Suomessa.
Vastauksista paljastui, että työpaikassa arvostettiin eniten palkkaa. Myös mielenkiintoiset työtehtävät ja hyvä työilmapiiri lisäävät työpaikan kiinnostavuutta.
Neljänneksi eniten vastaajat arvostivat työpaikan joustavuutta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.
Mikä sinulle on tärkeintä, kun valitset työnantajaa?
1. Palkka, palkitseminen ja edut (63,7 %)
2. Mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät (51,9 %)
3. Hyvät kollegat ja työilmapiiri (50,2 %)
4. Joustavuus sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen (49,7 %)
5. Ura- ja kehittymismahdollisuudet (41,3 %)
6. Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen (33,5 %)
7. Työsuhteen turvallisuus/yrityksen vakaus (26,6 %)
8. Yrityksen kulttuuri ja arvot (24,2 %)
9. Sukupuolten välinen tasa-arvo, monimuotoisuus ja vastuullisuus (16,4 %)
10. Innovatiivisuus ja tulevaisuushakuisuus (14,4 %)
Katso myös: Paha, pahempi, pomo – johtajilta vaaditaan, mutta mitä johtajuus vaatii?
11:35Keskustelemassa Mehiläisen johtava työterveyspsykologi Suvi Suortamo sekä Lähtijät-työelämäpodcastin Liisa Holma.
Lähde: Academic Work