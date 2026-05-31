Tampereen keskustassa järjestettiin sunnuntaina iltapäivällä fasisminvastainen mielenosoitus.
Poliisin alustavan arvion mukaan kulkueeseen osallistui aluksi noin 600 henkilöä.
Tapahtuma jatkui Keskustorilla, jossa osallistujamäärä oli poliisin mukaan alkuvaihetta pienempi. Tapahtuma päättyi alkuillasta.
Poliisi oli paikalla turvaamassa mielenosoitusta sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
Poliisi kertoo, että havaintojen perusteella tapahtuma sujui rauhallisesti.
– Tähän mennessä poliisin tietoon on tullut ainoastaan yksi tapaus, jossa mielenosoitusta pyrittiin häiritsemään. Poliisi poisti kyseisen henkilön paikalta.
Juttua päivitetty kello 17.30: Poliisin havaintojen mukaan mielenosoitus sujui rauhallisesti.