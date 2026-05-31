Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä nähtiin yllättävä tilanne, kun nainen riisuutui Zürichinjärven rannalla kuvatussa Leijona-osiossa.
Huomenta Suomi -ohjelmassa otettiin tänään aamupäivällä suora yhteys Sveitsin Zürichiin, jossa MTV Urheilun toimittaja Jukka Lohva ja MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu raportoivat Zürichinjärven rannalta.
Kaksikko teki suoran lähetyksen idylliseltä paikalta aivan veden ääreltä, joka on myös selvästi uimareiden ja auringonottajien suosiossa.
Lohva kertoi lähetyksessä Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen rennosta kehonkielestä, jota hän oli havainnut viime päivien aikana.
Lähetyksen taustalla tapahtui kuitenkin jotain odottamatonta, kun paikalle saapunut nainen alkoi vaihtamaan itselleen uima-asua vain muutaman metrin päässä.
Tilanne meni kaikesta päätellen ohi sekä MTV:n kaksikolta että asunvaihtajalta. Kuvaaja sen sijaan käänsi kameran pois naisen suunnasta havaittuaan tilanteen.