Kitaristi Esa Pulliainen jätti soitollaan ja näkemyksellään unohtumattoman jäljen kotimaiseen musiikkiin, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuriin erikoistunut toimittaja Visa Högmander.

Agents-yhtyeen kitaristi ja musiikillinen johtaja Esa Pulliainen on kuollut. Pulliainen menehtyi 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana kotonaan Vantaalla koulujen päättäjäispäivänä, lauantaina 30. toukokuuta 2026.

Pulliainen ja Agents olivat instituutio, kotimaisen rautalanka-, iskelmä- ja yleisemmin populaarimusiikin peruskivi.

Vuonna 1979 perustetun Agentsin kokoonpano vaihteli vuosien aikana, mutta kitaristi Esan rinnalla pysyi basistina yhtyeen alusta loppuun asti hänen isoveljensä Kai Pulliainen.

Agentsin solistina ehti toimia niin kiertueilla kuin studioalbumeillakin sekä suurelle yleisölle tuntemattomampia nimiä että tunnettuja artisteja. Pulliaisen johdolla Agents teki tähtiä esimerkiksi Topi Sorsakoskesta ja Jorma Kääriäisestä, joita yhtye säesti pitkään.

Solistien valokeilan Agents antoi myös muun muassa Ville Valolle, Rauli Badding Somerjoelle ja Maustetytöille.

Musiikillisena johtajana ja sovittajana Pulliainen laittoi Agentsin kanssa samaan sulatusuuniin rockin, iskelmän ja rautalankamusiikin tavalla, joka täytti tanssilavat, konserttisalit ja rock-klubit.

Kun aloitin urani toimittajana, tein listan ihmisistä, keiden kanssa haluan päästä tekemään kaikessa rauhassa ajan kanssa pitkän syvähaastattelun. Esa Pulliainen oli yksi nimistä tuolla listalla.

Elokuussa 2019 tuo haave osittain toteutui, kun haastattelin Pulliaista Flow-festivaalin backstagella Helsingin Suvilahdessa. Haastattelun pituus oli tosin noin kymmenen minuuttia eikä siinä päästy puhumaan asioista toden teolla, mutta kuitenkin.