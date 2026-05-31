Esa Pulliainen on kuollut 69-vuotiaana.

Legendaarisen Agents-yhtyeen kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen on kuollut. Yhtye kertoo suru-uutisesta virallisilla Facebook-sivuillaan.

Pulliainen menehtyi 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana kotonaan Vantaalla lauantaina 30. toukokuuta.

Yhtyeen julkaisemassa muistokirjoituksessa kerrotaan Pulliaisen pitkästä ja merkittävästä urasta suomalaisena musiikkivaikuttajana.

– Esan vaikutus suomalaisen rock- ja kevyen musiikin kehitykseen oli valtava. Hän yhdisti näkemyksellisesti rautalangan, rockin ja iskelmän, minkä taustana oli toisaalta hänen rakkautensa perinteiseen 1950- ja 60-lukujen rock'n'rolliin ja rockabillyyn, toisaalta hänen kiintymyksensä sekä koti- että ulkomaisiin viihdemusiikin klassikoihin.

Pulliaiselle on myönnetty muun muassa Valtion säveltaiteen palkinto vuonna 2003, Vantaan kulttuuripalkinto vuonna 2015, sekä Erikois-Emma vuonna 2023.

Pulliaisen viimeiseksi levyjulkaisuksi jäi maaliskuussa ilmestynyt Agents Kehä kaartuu Vol1 -EP.

Facebook-postaus päättyy levyn takakannen tekstin: "Kehä kaartui ja ympyrä sulkeutui. Hyvät sävellykset ja hyvät muistot kestävät kulutusta kulumatta."