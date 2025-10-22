Naisjohtajien määrä laski Suomessa hieman viime vuonna, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva.

Toissa vuonna naisjohtajien osuus oli vielä 38,4 prosenttia kaikista johtajista, mutta viime vuonna osuus putosi 37,7 prosenttiin. Evan mukaan pudotus on pieni, mutta suunta merkityksellinen.

Kärkisijaa Pohjoismaissa naisjohtajien määrässä pitää Ruotsi, jossa johtajista naisia on yli 44 prosenttia. Suomi jää jälkeen, vaikka maiden koulutustaso ja työmarkkinarakenteet ovat Evan mukaan hyvin samankaltaisia.

– Suomen naisjohtajakehitys on pysähtynyt, vaikka koulutuserot ovat jo pitkään olleet naisten eduksi. Tämä kertoo, että ongelma ei ole koulutuksessa, vaan urapoluissa ja rakenteissa, sanoo Evan johtaja Emilia Kullas tiedotteessa.

"Edelleen miesten töitä"

EU:n kiintiödirektiivin tavoitteen mukaan suurimmissa pörssiyhtiöissä tulee olla ensi vuoden kesään mennessä vähintään 40 prosenttia aliedustetun sukupuolen edustajia. Suomi on jo lähellä tavoitetta, sillä Evan mukaan naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa on Suomessa 38,4 prosenttia.

Suomessa pörssiyhtiöiden johdossa toimii seitsemän naista. Heitä ovat muun muassa Orionin , Outokummun ja Marimekon .