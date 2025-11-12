Woltin toimitusjohtaja Marianne Vikkula uskoo, että menestys ei ole pelkästään suunnittelun tulosta. Sattumalla on aina osansa.
Woltin toimitusjohtaja, vuonna 2023 Suomen kovatuloisin ja vuoden 2024 toiseksi kovatuloisin nainen, entinen huippu-urheilija ja Slushin toimitusjohtajanakin toiminut Marianne Vikkula on tottunut ympäristöön, jossa pyritään parhaaseen.
Viiden jälkeen -ohjelmassa lokakuussa vieraillut Vikkula kertoo taustastaan ja menestykseen johtaneista askelista.
– Sattumaan voi ehkä vaikuttaa niin, että tekee asioita systemaattisesti, jolloin voi rakentaa pelipaikkoja sille, että sattumalle on tilaa vähän todennäköisemmin kuin muuten, Vikkula sanoo.
Vikkula ansaitsi vuonna 2024 reilut 13,6 miljoonaa euroa. Naisista häntä enemmän ansaitsi vuonna 2024 vain Herlinien teollisuussuvun Riikka Herlin, reilut 23,8 miljoonaa.
Päätökset kuin ovia
Vikkula korostaa nopean päätöksenteon merkitystä, sillä lähes kaikki päätökset voi peruuttaa, mikäli ne eivät johda hyvään.
– Päätös on kuin ovi. Usein sen voi avata molempiin suuntiin, mutta jos kyseessä on yksisuuntainen ovi, joka menee lukkoon, silloin päätöstä kannattaa miettiä pidempään.
Menestys ei ole pelkästään mitalin väri
Vikkula kertoo, että urheilutausta opetti kurinalaisuutta, palautteen antamista ja vastaanottamista. Paras saavutus urheilun saralla on MM-hopea joukkuevoimistelusta.