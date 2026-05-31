Kastanja Rauhala ja Tia-Maria "Tinze" Sokka "salamarakastuivat ystävinä" noin vuosi sitten. Tätä ennen kaksikolla oli toisistaan puolin ja toisin ennakkoluuloja.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiopettajana tutuksi tullut Kastanja Rauhala ja viime vuonna samaisessa ohjelmassa kilpaillut twerk-tanssija Tia-Maria "Tinze" Sokka yhdistivät voimansa ja perustivat podcastin, joka kantaa nimeä LustCast.

Kaksikko kertasi perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa sitä, miten heidän ystävyytensä sai alkunsa.

– Olimme nauhoittamassa ensimmäistä podcast-jaksoamme ja kerroimme historiastamme, että miten olemme ystävystyneet. Kastanja alkoi siinä puhumaan, kuinka näimme ensimmäistä kertaa TTK-pressissä, ja olin, että itseasiassa näimme jo vuotta aiemmin ja siinäkin välissä pari kertaa, Sokka kertoi huvittuneena.

Sokan mukaan hän ja Rauhala "salamarakastuivat toisiinsa ystävinä" vuoden takaisessa TTK-mediatilaisuudessa. Tätä ennen heillä oli ollut puolin ja toisin ennakkoluuloja toisistaan.

– Minä ajattelin, että Tia on kauhean pelottava ihminen. Minua oikeasti mietitytti, että uskaltaako Tian kanssa jutella ja ystävystyä, mutta kun tapasin hänet, niin siitähän se lähti. Tia on maailman ystävällisin ja ihanin ihminen, Rauhala sanoi.

– Minä taas ajattelin Kastanjasta ensimmäisen kohtaamisemme, jota hän ei edes muista, perusteella, että hän olisi ylimielinen tai koppava. Tämäkään ei pitänyt millään tavalla paikkaansa, hän on maailman ihanin, rakastavin ja aina tukena, Sokka jatkoi.