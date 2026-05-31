Jäätelö voi laukaista joillakin äkillistä pääkipua.
Jos olet tuntenut yhtäkkistä pääkipua jäätelöä syödessä, et ole yksin. Jäätelöpäänsärky on hyvin yleinen ilmiö, kertoo BBC.
Suomessakin puhutaan aiheesta englannin kielen termillä "brain freeze", aivojen jäätyminen. Harvard Healthin mukaan tällainen kipu tuntuu yleensä otsassa tai ohimoilla ja menee ohi alle viidessä minuutissa.
Tutkijat puhuvat myös kylmä-ärsykkeen laukaisemasta päänsärystä. Tämä huomioi sen, että jäätelön lisäksi päänsäryn voi laukaista muukin kylmä ruoka tai juoma.
Ilmiö on ikävä, mutta neurologi Amaal Starling maailman parhaimmaksi rankatusta Mayo Clinic -sairaalasta vakuuttaa BBC:lle, että se on myös vaaraton.