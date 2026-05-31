Kurre ja Jenna Westerlund vierailivat Huomenta Suomessa.

Laulaja Kurre Westerlund,61, ja hänen vaimonsa Jenna Westerlund,39, vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa. Viime kesänä avioitunut pari muisteli muun muassa ensimmäisiä treffejään vuosikymmenen alussa.

Kurre Westerlund myöntää olevansa näyttävien liikkeiden mies ja kertoo treffien olleen melko hulppeat. Westerlund lähetti limusiinin hakemaan Jennaa treffeille.

– Mentiin autoon ja juotiin samppanjaa. Olin varannut ravintolan ja mentiin Katajanokalle syömään.

Westerlund kertoo kaksikon jatkaneen iltaa hänen varaamallaan jahdilla, jossa Jennaa odotti varsinainen yllätys: Kurre oli järjestänyt puolen tunnin privaattikeikan kitaristinsa kanssa.

– Minä vain nautiskelin ja olihan se todella romanttista ja ihana auringonlasku.

Pariskunnan häitä tanssittiin viime kesänä. Jenna Westerlund kertoo, että varsinkin suhteen alkuaikoina hänen tarkoitusperiään kyseenalaistettiin pariskunnan ikäeron takia. Kaksikon ikäero on 22 vuotta.

– En ole ollut julkisuudessa, enkä koe olevani julkisuuden henkilö. Olen herkkä ihminen, niin kyllä se meni ihon alle ja oli raskasta alkuun käydä omia tunteita Kurreen läpi, sekä samalla ulkopuolelta tulevia arvosteluja, Jenna sanoo.

Kurre Westerlund toteaa, että rakkaus ei katso ikää ja muistuttaa, että esimerkiksi entisellä presidentillä Sauli Niinistöllä ja Jenni Haukiolla on ikäeroa vielä enemmän.

Iloinen kaksikko kertoo, että molemmilta ilmestyi sinkkubiisi samaan aikaan. Jenna julkaisi oman Loppuun saakka