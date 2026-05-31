Yhtä vaille kaikki seitsemän MM-rallia tällä kaudella voittanut Toyota valloitti tänään päättyneessä kotikisassaan Japanissa neljä ensimmäistä sijaa. Toyotan perustajasukuun kuuluva yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Akio Toyoda oli vaikuttunut paikan päällä näkemästään.

Elfyn Evans nappasi Japanissa kauden toisen voittonsa ennen Sebastien Ogieria, Sami Pajaria ja Takamoto Katsutaa. Neloisvoitto oli Toyotalle jo kuluvan kauden kolmas ja kaikkiaan kuudes viiteen viime vuoteen.

Viitoisvoitto – jollaisen MM-sarjan historiassa ovat saavuttaneet vain Lancia (1990 Portugali) ja Toyota (Suomi 2025) – olisi sekin ollut mahdollinen ilman Oliver Solbergin ulosajoa kakkossijalta lauantaina iltapäivällä.

Toyoda ei kuitenkaan jäänyt surkuttelemaan sen perään, vaan hehkutti näkyä, joka häntä odotti lauantaina Toyotan huoltoalueella.

– Oliver näytti olevan aivan pohjalla, kun kävin huollossa. Näin Jari-Matin (tallipäällikkö Latvalan) ja Juhan (apulaistallipäällikkö Kankkusen) kannustamassa häntä, ja jopa Seb tuli tarjoamaan neuvoja sekä taputtamaan olkapäähän. Se oli upea hetki, joka muistutti minua taas kerran siitä, miten vahva tämä tiimi on, Toyoda kertoo tallin tiedotteessa.

Solbergilla oli siis tukenaan kaikkiaan 583 MM-rallin, 109 MM-rallivoiton ja 13 maailmanmestaruuden edestä osaamista.

Evansin Toyoda arvelee olevan eniten MM-rallivoittoja hänen läsnä ollessaan saavuttanut kuljettaja.