Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei koskisi maksussa oleviin eläkkeisiin yhtenä sopeutuskeinona.
Orpon mielestä eläkejärjestelmää on tarkasteltava niin, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua. Sen sijaan eläkekertymää ja eläköitymisikää voitaisiin arvioida.
Orpo otti kantaa eläkkeisiin pääministerin haastattelutunnilla Ylellä.
Eläkejärjestelmää on pääministerin mukaan vahvistettava niin, että se tukee julkista taloutta. Yksityiskohtiin palataan hänen mukaansa myöhemmin, myös vaalikeskusteluissa.