Ikäsyrjintä perustuu usein henkilön omaan kokemukseen.

Joka kolmas suomalainen kertoo kokeneensa ikäsyrjintää työnhaussa tai työpaikalla, ilmenee Ammattiliitto Pron tuoreesta kyselystä. Vastaajista jopa 68 prosenttia kokee iän vaikuttavan kielteisesti työnhakuun.

Rekrytoinnista kuitenkin harvoin tulee hakijalle palautetta, jolloin voi olla vaikeaa tietää, johtuuko valitsematta jättäminen henkilön iästä vai jostain muista tekijöistä.

– Se jää aika pitkälti sen oman tuntemuksen varaan. Tutkimuksemme mukaan ihmiset kokevat, että ikä voi olla se este siinä, sanoo Ammattiliitto Pro:n johtaja Minea Pyykönen Huomenta Suomi -ohjelmassa.

Pyykönen kuitenkin huomauttaa, että jos esimerkiksi yli 50-vuotias työnhakija on hakenut vaikkapa kolmeasataa työpaikkaa, joihin hänen osaamisensa täsmää, ei valitsematta jättämisen selitykseksi jää monia muita vaihtoehtoja kuin hakijan ikä. Kyselytutkimus ei myöskään kerro sitä, miten ikäsyrjintä kohdistuu eri aloille.

"Liiketoiminnallisesti kokeneet työntekijät ovat kannattavia"

IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö CGI:n henkilöstöjohtaja Saara Lindfors taas ei tunnista ikäsyrjintäilmiötä työnhaussa. Noin 25 prosenttia yrityksen palkkaamista työntekijöistä on yli 50-vuotiaita.

– Myös nuoriin kiinnitetään huomiota, että heitä palkataan riittävästi, Lindfors kertoo Huomenta Suomi -ohjelmassa.

Hän sanoo ikäjakaumaltaan monimuotoisten työyhteisöjen menestyvän myös liiketoiminnallisesti.

– Liiketoiminnallisesti kokeneet työntekijät ovat kannattavia.

Lindfors sanoo ikääntyneillä työntekijöillä olevan asiantuntijatyössä myös vähemmän sairaspoissaoloja muihin työntekijöihin nähden.

"Parasta ennen -päiväys on mennyt"

Pro:n Pyykönen näkee ikäsyrjinnän vakavana ongelmana Suomessa, jossa väestö ikääntyy kovaa vauhtia.

– Helposti yli viisikymppiset kategorioidaan sellaiseen ryhmään, että ”parasta ennen -päiväys” on mennyt, ottamatta huomioon, että kaikki hakijat ovat yksilöitä, ja oppivia ja osaavia persoonallisuuksia, Pyykönen sanoo

– Se on meidän kansantaloutemme ja yritystemme toiminnan kannalta hirveän kallista, hän jatkaa.

Käännä ikä vahvuudeksi työnhaussa

Keski-iän ylittänyt työnhakija kokee varmasti kolauksen itsetunnossaan, kun työpaikkaa ei meinaa löytyä yrityksistä huolimatta, ja hän kokee sen johtuvan hänen iästään, Lindfors sanoo. Silloin tärkeää on kääntää ikä vahvuudeksi, ja korostaa omaa osaamista, kokemusta ja tunnollisuutta.

Lindfors rohkaisee hakijaa suunnittelemaan hyvän myyntipuheen, jossa omat vahvuudet korostuvat. Puheessa voi hyvin tuoda esiin faktoja siitä, kuinka tuottava kokeneempi työntekijä on yritykselle.

– Pelkällä ammattiosaamisella ei pärjää, hän sanoo.

Työelämän taidot, kuten stressinsietokyky, ovat hyviä piirteitä tuoda esiin työhaastattelussa. Iäkkäällä työnhakijalla on varaa kehua itseään nimenomaan pitkästä työkokemuksesta ja tunnollisuudesta.