Uusi sukupolvi tuo uudenlaista ajattelua työpaikoille

Z-sukupolven työelämäodotukset nousevat esiin erityisesti, kun puhutaan työn merkityksellisyydestä.

Työelämäasiantuntija ja väitöskirjatutkija Sofia Valveen mukaan nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen sai hänet pohtimaan, miten organisaatiot voivat paremmin tukea mielen hyvinvointia.

– Moni tutkimus keskittyy yksilön vastuuseen. Miten yksilö voi nukkua paremmin, syödä paremmin ja liikkua. Kun ilmiö on valtakunnallinen ja koskee yhteiskuntaa, yritykset ovat isossa roolissa, Valvee arvioi Huomenta Suomen aamussa huhtikuussa.

Työn merkitykselliseksi kokeminen tukee merkittävästi hyvinvointia työpaikoilla. Valvee uskoo, että merkityksellisyys on tärkeää kaikenikäisille työntekijöille, mutta Z-sukupolvi vaatii sitä työpaikoilla äänekkäämmin.

Z-sukupolven edustajat ovat vuosina 1995–2012 syntyneitä henkilöitä.

Valveen mukaan työn muutos näkyy erityisesti asiantuntija- ja tietotyössä, jossa omaa kätten jälkeä ei välttämättä näe samalla tavalla kuin konkreettisemmassa tekemisessä.

– Jos pyörittelee Exceliä ruudun ääressä, voi olla vaikea hahmottaa, miksi sillä on väliä. Jos taas rakentaa pöydän, palkkio näkyy heti, Valvee arvioi.