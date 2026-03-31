Viranomaiset ovat löytäneet droonin osia maastosta ja jäältä Luumäellä Kaakkois-Suomessa.
Kaakkois-Suomen poliisi ja Rajavartiolaitos ovat jatkaneet maahan sunnuntaina pudonneen miehittämättömän ilma-aluksen tutkintaa Luumäellä.
Viranomaiset kertovat tiedotteessaan, että he ovat löytäneet jäältä ja maastosta aluksen osia paikkatutkinnan yhteydessä. Asiantuntijat tutkivat ne teknisesti.
Vesistön pohjan tutkimuksissa ei ole tehty löydöksiä. Paikkatutkinta alueella jatkuu.
Tutkita kestää viikkoja
Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat perustaneet yhteisen tutkintaryhmän asian selvittämiseksi.
Rajavartiolaitos jatkaa alueloukkauksen tutkintaa. Tutkinta tulee tiedotteen mukaan kestämään viikkoja.
Tutkinnassa pyritään selvittämään muun muassa miehittämättömien ilma-alusten reittiin liittyvät seikat sekä tapahtumaketju, joka johti niiden päätymiseen Suomen alueelle.
Kouvolan Savistossa viranomaiset saivat tutkimukset valmiiksi eilen iltapäivällä ja alueen eristys purettiin.
Myös Luumäellä olleet ajoneuvoliikenteen eristykset purettiin eilen. Kansalaiset voivat liikkua Savistossa ja Luumäellä.