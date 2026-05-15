Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen.
Mahdollisesta vaarallisesta droonista on annettu vaaratiedote perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Tiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.
Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan.
Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka.
Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta
Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa.
Finavian nettisivujen mukaan useat aamulla Helsinki-Vantaalle saapuvat lennot ovat viivästyneet.
Toimi näin, jos näet droonin
Soita hätänumeroon 112, jos
- Teet havainnon droonista alueilla, joilla lennättäminen on kielletty
- Drooni lentää tärkeän kohteen lähellä, joita ovat: Voimalaitos, lentokenttä, satama, vedenpuhdistamo, suuri tietoliikenne- tai viranomaisrakennus.
- Löydät maahan pudonneen droonin.
Vastaa hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
- Älä jaa sijaintiasi tai kuvaa droonista sosiaalisessa mediassa.
- Suhtaudu kaikkiin maahan pudonneisiin drooneihin varauksella ja ilmoita niistä.
"Jos näet droonin, jonka koko on suurehko tai pienen lentokoneen luokkaa, väriltään harmaa tai musta, eikä siinä ole valoja, on kyseessä todennäköisesti viranomaiskäyttöön tai sotilaslentokäyttöön suunniteltu laite. Huomiona kuitenkin, että viranomaisilla on myös pienempiä neliroottorisia drooneja valvontatehtävissä," kertoo Puolustusvoimat.