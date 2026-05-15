Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen.

Mahdollisesta vaarallisesta droonista on annettu vaaratiedote perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.

Tiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.

Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan.



Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka.

Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta

Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa.

Finavian nettisivujen mukaan useat aamulla Helsinki-Vantaalle saapuvat lennot ovat viivästyneet.