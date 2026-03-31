Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että Luumäen ja Kouvolan alueen asukkaita olisi ollut hyvä informoida drooneista. Puolustusvoimat arvioi, että vaaratiedotteelle ei ollut tarvetta.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan jatkossa droonitapauksissa painoa pitää laittaa sekä viranomaisten keskinäisen että kansalaisille suunnatun viestinnän toimivuuteen.

– Jos tällainen tilanne tulee uudestaan, niin viranomaisten välisen viestinnän pitää olla sujuvaa ja tiivistä. Tilannekuva täytyy olla sama.

– Lisäksi on tehtävä nopea arvio siitä, onko riskit sen kokoisia ja missä päin Suomea, että pitää tehdä viranomaisviestintää kansalaisille, että he osaavat varautua. Tämä on todella tärkeä ketju, sen on toimittava, Orpo korostaa.

Onko jokin asia, mikä ei sunnuntaina toiminut niin kuin olisi pitänyt?

– Viranomaisviestintä minkä nostaisin kärkeen. Jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut syytä informoida alueen asukkaita, mutta onneksi ei nyt käynyt mitään vakavampaa, Orpo sanoo.