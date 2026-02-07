Boston Bruinsin NHL-hyökkääjä Pavel Zacha joutuu jäämään pois Tshekin olympiajoukkueesta.
NHL-toimittaja Chris Johnston kertoo X-tilillään, ettei Zacha pysty osallistumaan Milanon olympialaisiin loukkaantumisen takia.
Tshekki on nimennyt 28-vuotiaan NHL-hyökkääjän tilalle Filip Chlapikin. Nykyisin Sparta Prahaa edustava Chlapik on pelannut aiemmin NHL:ssä Ottawa Senatorsin paidassa 57 ottelua tehoin 5+6=11.
Zacha oli mukana Tshekin vuoden 2024 MM-kultaa voittaneessa joukkueessa. Hän teki tuolloin neljässä pelaamassaan ottelussa yhden maalin. Tällä kaudella Zacha on iskenyt Bostonille 54 ottelussa 15+22=37 pistettä.