Yle paljasti Uuden Musiikin Kilpailun juontajakolmikon.

Tänä vuonna Uuden Musiikin Kilpailun juontajat Sami Sykkö, Jorma Uotinen ja Jasmin Beloued, joka juonsi laulukilpailun myös viime vuonna yhdessä laulaja Sannin kanssa.

Sykkö myöntää pohtineensa UMK:n juontopestiä jo viime vuonna

– Istuin viime vuoden UMK:n katsomossa ja mietin, että tämäpä olisi hieno keikka minulle ja Jormalle, Sykkö muistelee tiedotteessa.

– Sitten tähdet asettuivat hyvään asentoon ja saimme puhelun UMK-tuotannosta. Tuntui ihan uskomattomalta, että minua ja Jormaa pyydettiin juontamaan, kun olin miettinyt asiaa päässäni melkein vuosi aiemmin – ja siksi se tuntui myös niin luontevalta! Sykkö jatkaa.

Uotinen tunnustautuu puolestaan UMK- ja viisufaniksi ja hänellä onkin joka vuosi viisujuhlat kotonaan.

– Minähän olen seurannut Euroviisuja jo niiden Suomen historian alusta lähtien, silloin kun Laila Kinnunen edusti Suomea. Varsinkin viime vuosina olen seurannut suurella mielenkiinnolla, minkälaista väkeä UMK:ssa ja viisuissa kulkee, Uotinen kertoo tiedotteessa.

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28. helmikuuta Tampereen Nokia Arenalla.

Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

UMK-voitosta kilpailevat: Etta, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, CHACHI ja KIKI.