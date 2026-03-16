Lontoolainen jalkapalloseura Chelsea on saanut Englannin Valioliigalta lähes 11 miljoonan punnan eli yli 12 miljoonan euron sakot liigan taloussääntöjen rikkomisesta.
Valioliiga langetti Chelsealle myös yhden vuoden ehdollisen siirtokiellon sekä akatemiapelaajia koskevan yhdeksän kuukauden siirtokiellon.
Sanktiot liittyvät Chelsean entisen venäläisomistajan Roman Abramovitshin aikana tapahtuneeseen maksuliikenteeseen. Valioliigan mukaan Chelseaan liittyvät "kolmannen osapuolen toimijat" suorittivat vuosina 2011–2018 salassa pidettyjä maksuja pelaajille, rekisteröimättömille agenteille ja muille jalkapallotoimijoille.
Chelsea on ollut vuodesta 2022 yhdysvaltalaisen Todd Boehlyn johtaman sijoitusryhmän omistuksessa. Omistajanvaihdoksen yhteydessä Chelsean uudet omistajat raportoivat salatuista maksuista Valioliigalle, mikä osaltaan lievensi seuran saamia rangaistuksia.
Englannin jalkapalloliitto FA syyttää Chelseaa yhä 74 sääntörikkomuksesta, jotka liittyvät muun muassa pelaaja-agentteja koskeviin sääntöihin. Epäillyt rikkomukset tapahtuivat myös Abramovitshin omistusaikana, ja uudet omistajat ovat raportoineet niistä eteenpäin liigalle.