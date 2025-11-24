Sisu 2 nousi Yhdysvaltojen kuudenneksi katsotuimmaksi
Näyttelijä Stephen Lang (vasemmalla) ja ohjaaja Jalmari Helander Sisu 2:n kuvauksissa.IMAGO/Cinema Publishers Collection/ All Over Press
Julkaistu 24.11.2025 16:16
MTV VIIHDE – STT
Suomalainen toimintaleffa on nyt pohjoismaisen elokuvahistorian laajimmin levitetty teos.
Sisu 2 tuli viikonlopuksi ensi-iltaan 28 maassa. Se nousi maailman suurimmilla elokuvamarkkinoilla Pohjois-Amerikassa viikonlopun kuudenneksi katsotuimmaksi elokuvaksi 2,3 miljoonan euron lipputuloilla, kertoo Hollywoodin viihdebisnestä seuraava Deadline.
Jalmari Helanderin ohjaama ja kirjoittama ja Petri Jokirannan tuottama toimintaelokuva sai Yhdysvalloissa laajemman levityksen kuin yksikään pohjoismainen elokuva sitä ennen. Sisu 2:ta esitettiin yli 2 200 valkokankaalla. Jakelija on Hollywood-studio Sony, joka osallistui myös elokuvan rahoitukseen.
– Tulos oli aika lailla se, mitä Sony ennusti, Jokiranta sanoo.
– Komeaa, että suomalainen elokuva on Yhdysvaltojen top kympissä, se on saavutus sinänsä.
Elokuvalle odotettiin Deadlinen ennusteessa vähintään 2,6 miljoonan euron lipunmyyntiä, joten tulos on pieni pettymys. Varsinaiset markkinat ovat kuitenkin suoratoistopuolella. Sen kertoi Deadlinen toimittaja Anthony D'Alessandro jo perjantaina.
– Elokuva on Sonylle mikrobudjetilla tehty hanke, jolle tavoitellaan menestystä jälkijakelussa, D'Alessandro kirjoitti.
Viikonlopun ylivoimainen ykköselokuva oli ensi-iltaan tullut musikaalijatko-osa Wicked: For Good. Spektaakkeli sai odotetusti peräti 80 prosenttia kaikista Pohjois-Amerikan viikonlopun katsojista ja keräsi 130 miljoonaa euroa.
– Wicked syö ilmatilaa muilta elokuvilta, Jokiranta toteaa.
– Toisaalta sen yleisö on aivan eri.
Ykkösosan kannoilla
Ensimmäinen Sisu oli keväällä 2023 kolme viikkoa Yhdysvaltojen elokuvateatterien kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa. Valkokankaita oli puolet vähemmän, mutta lipunmyyntiä kertyi avausviikonloppuna kolme miljoonaa euroa. Ykkösen maailmanlaajuinen elokuvateatteriliikevaihto oli reilut 13 miljoonaa euroa, josta yli puolet tuli Yhdysvalloista ja Kanadasta.
Sisu on menestynyt erinomaisesti kotijakelussa. Kun elokuva tuli syksyllä 2025 Yhdysvaltojen kolmanneksi suurimpaan maksulliseen suoratoistopalveluun Huluun, se sinnitteli laajassa valikoimassa kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa melkein kaksi viikkoa. Tällä hetkellä ykkösosa on Yhdysvaltojen suosituimman ilmaisen eli mainosrahoitteisen elokuvasuoratoistopalvelun Tubin neljänneksi katsotuin elokuva.
Marraskuussa, jatko-osan markkinoinnin siivellä ensimmäinen Sisu käväisi muutaman päivän ajan Ruotsin ja Norjan Netflixin ykköselokuvana. Se on aiemmin ollut muun muassa Saksassa ja Britanniassa Netflixin katsotuin elokuva.
Yhdysvaltojen valkokankailla on nyt toinenkin pohjoismainen elokuva, Joachim Trierin ohjaama Sentimental Value, joka pyörii noin 150 valkokankaalla. Cannesissa Grand Prix'n voittanut ja useiden Oscar-ehdokkuuksien saajaksi ennakoitu norjalaisdraama on kerännyt kolmessa viikossa 1,5 miljoonaa euroa.
Sesonki alkaa
Torstaina vietettävä kiitospäivä on joulun rinnalla Yhdysvaltojen ja Kanadan tärkein perhejuhla, ja elokuvissakäynnit ovat huippulukemissa.
– Keskiviikosta sunnuntaihin on kiitospäivän viikonloppu, johon nyt on hyvät asetelmat. Silloin on paljon jengiä liikenteessä, Jokiranta sanoo.
Sisu 2:n kilpailijaksi ei ole tulossa ensi-iltaan muita vastaavan lajityypin elokuvia.
Levitys oli laajaa muuallakin. Britanniassa elokuvaa esitettiin 276 valkokankaalla. Viikonlopun ensi-iltamaihin kuuluivat muiden muassa Intia, Saksa, Espanja ja Australia. Useimmissa maissa Sisu 2:n nimi on Sisu: Road to Revenge tai suora käännös siitä, siis Sisu: Koston tie.
Kriitikkovastaanotto Yhdysvalloissa oli käytännössä yksimielisen positiivinen. Useissa arvioissa ihmetellään, miten 12 miljoonan euron budjetilla on pystytty moiseen.
– Verenroiskeisten ääliömäisyyksien vyöry muuttuu huuruiseksi popcorn-hurmokseksi, maalaili New York Timesin Brandon Yu.
Los Angeles Timesin Amy Nicholson kutsui elokuvaa vuoden näyttävimmäksi toimintaseikkailuksi ja mainitsi presidentti Alexander Stubbin puhuneen juuri edellisviikolla sisusta.
– Tämä ykkösluokan B-leffa ei voisi pyytää parempaa brändäystä, Nicholson kirjoitti.
