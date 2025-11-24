Suomalainen toimintaleffa on nyt pohjoismaisen elokuvahistorian laajimmin levitetty teos.

Sisu 2 tuli viikonlopuksi ensi-iltaan 28 maassa. Se nousi maailman suurimmilla elokuvamarkkinoilla Pohjois-Amerikassa viikonlopun kuudenneksi katsotuimmaksi elokuvaksi 2,3 miljoonan euron lipputuloilla, kertoo Hollywoodin viihdebisnestä seuraava Deadline.

Jalmari Helanderin ohjaama ja kirjoittama ja Petri Jokirannan tuottama toimintaelokuva sai Yhdysvalloissa laajemman levityksen kuin yksikään pohjoismainen elokuva sitä ennen. Sisu 2:ta esitettiin yli 2 200 valkokankaalla. Jakelija on Hollywood-studio Sony, joka osallistui myös elokuvan rahoitukseen.

– Tulos oli aika lailla se, mitä Sony ennusti, Jokiranta sanoo.

– Komeaa, että suomalainen elokuva on Yhdysvaltojen top kympissä, se on saavutus sinänsä.

Elokuvalle odotettiin Deadlinen ennusteessa vähintään 2,6 miljoonan euron lipunmyyntiä, joten tulos on pieni pettymys. Varsinaiset markkinat ovat kuitenkin suoratoistopuolella. Sen kertoi Deadlinen toimittaja Anthony D'Alessandro jo perjantaina.

– Elokuva on Sonylle mikrobudjetilla tehty hanke, jolle tavoitellaan menestystä jälkijakelussa, D'Alessandro kirjoitti.

