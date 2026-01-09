MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav ovat pistäneet merkille julkkisrealityihin pesiytyneen ilmiön, joka tekee hallaa ohjelmille.

Huomenta Suomessa pureuduttiin perjantaiaamuna realityohjelmien nousijoihin ja floppaajiin. Tv-tarjontaa ja -ohjelmia olivat ruotimassa MTV Uutisten viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav.

Keskustelussa muun muassa pohdittiin, miksi realityohjelmat herättävät katsojissa niin voimakkaita tunteita. Tänav näkee asiaan kaksi syytä, joista toinen on se, että katsojat elävät tunteella mukana ohjelmissa.

– Ja ehkä valitettavastikin, kun ihmiset katsojat tosi-tv-ohjelmia, niin osallistujia saatetaan katsoa ylhäältä alaspäin, jolloin osallistujaan on helppo kanavoida kaikki tunteet, joita katseltaessa nousee pintaan, hän sanoi.

Esimerkiksi somekommentointi realityohjelmien ympärillä saattaa usein äityä rajuksikin. Lintunen ounastelee katsojien reaktioilla olevan vaikutusta siihen, miten realityohjelmiin osallistuvat julkkikset käyttäytyvät tv-kameroiden edessä.

– Nykypäivänä julkkikset ehkä menevät hakemaan nostetta uralleen ja kiillottamaan julkisuuskuvaansa. He eivät heittäydy tosi-tv-ohjelman vietäväksi. Siinä vaiheessa mennään tosi-tv-ohjelmassa pieleen, Lintunen sanoi.

Lintunen nosti päinvastaiseksi esimerkiksi laulaja Tuure Boeliuksen, joka heittäytyi täysillä mukaan Petolliset-ohjelmaan ja suututti katsojat käytöksellään.

– Totta kai siellä tuli vähän ylilyöntejä, mutta Tuure sai liikaa lynkkausta kotikatsojilta. Se on mielestäni väärin. Kun Tuure joutui lähtemään Petollisista, niin sen jälkeen valitettiin, kuinka ohjelma on älyttömän tylsä eikä mitään tapahdu, Lintunen sanoi.

– Katsojille: ei saa liikaa lynkata osallistujia, koska ohjelmasta tulee tylsä, jos siellä kaikki ovat vain "tapetteja", hän linjasi.

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta!