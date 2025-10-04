Rita Behm kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, miksei antanut medialle kommentteja Anna minun rakastaa enemmän -elokuvan kutsuvierasensi-illassa.

Artisti Rita Behm ja näyttelijä Pyry Kähkönen vierailivat tähdittämänsä Anna minun rakastaa enemmän -elokuvan tiimoilta Huomenta Suomen haastattelussa lauantaiaamuna.

Elokuva sai ensi-iltansa perjantaina 3. lokakuuta, mutta kutsuvieraat pääsivät näkemään sen jo keskiviikkona Helsingissä Finnkino Tennispalatsissa.

Behm poseerasi kameroille Anna minun rakastaa enemmän -elokuvan kutsuvierasensi-illassa. Haastatteluja hän ei kuitenkaan antanut.All Over Press

Muun muassa Iltalehti kertoi aiemmin, että Behm, joka tekee elokuvassa näyttelijädebyyttinsä, ei antanut medialle lainkaan kommentteja elokuvan kutsuvierasensi-illassa. IL:n mukaan Behm poseerasi tilaisuudessa valokuvaajille punaisella matolla, minkä jälkeen hän vetäytyi sivummalle.

Huomenta Suomen juontaja Lorenz Backman tiedusteli Behmiltä, miksi tämä skippasi haastattelut kutsuvierasensi-illassa. Backman kysyi, oliko artistilla "tatti otsassa".

– Ei ollut yhtään mitään tattia otsassa! Behm parahti.

Artisti kertoi antaneensa elokuvan aiemmin järjestetyssä pressipäivässä "niin paljon haastatteluja", että koki kertoneensa jo kaiken. Tästä syystä haastattelut saivat kutsuvierasensi-illassa jäädä.

– Paikalla oli niin paljon muitakin ihmisiä, jotka varmasti mielellään kertovat tästä leffasta ja sen tekemisestä. Halusin itse vain vetäytyä sivulle, Behm valotti.

– Mutta ei mitään draamaa, tai etenkään tatteja, hän lisäsi.

9:15 Katso myös: Rita Behm kommentoi näyttelijädebyyttinsä saamaa kritiikkiä