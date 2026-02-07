Jossain on valo joka ei sammu -elokuva tekee paluun valkokankaille. Tiedotteen mukaan taustalla on Jussi-ehdokkuuksien herättämä kysyntä.

Ehdokkaat elokuva-alan Jussi-palkinnon saajiksi julkistettiin tammikuussa. Eniten ehdokkuuksia kuittasi nimiinsä Lauri-Matti Parppein ohjaama ja käsikirjoittama musiikkidraama Jossain on valo joka ei sammu.

Jossain on valo joka ei sammu keräsi viime vuonna elokuvateatterissa alle 6000 katsojaa ja on pysynyt ainakin toistaiseksi melko tuntemattomana suurelle yleisölle. Nyt elokuva tekee paluun valkokankaille, selviää tiedotteesta.

Elokuva saapuu helmi-maaliskuussa valkokankaille muun muassa Helsingissä, Tampereella, Loviisassa ja Vantaalla. Lisäksi se jatkaa ohjelmistossa kotikaupungissaan Raumalla, jossa sitä on esitetty viime syyskuusta lähtien.



Tiedotteen mukaan elokuva päätettiin tuoda takaisin valkokankaille Jussi-ehdokkuuksien herättämän kysynnän myötä.

Jossain on valo joka ei sammu -elokuvan kahmimista Jussi-ehdokkuuksista puhuttiin hiljattain