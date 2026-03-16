Khamenein matkustajakone on mennyttä, väittää Israel.
Israelin puolustusvoimat IDF väittää tuhoneeensa Teheranissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lentokoneen, jonka kerrotaan kuuluvan Iranin edesmenneelle ylimmälle johtajalle Ali Khameneille.
Israelin mukaan Airbus A340 -mallin VIP-matkustajakone tuhottiin "kohdennetulla iskulla" Mehrabadin lentokentällä.
Lentokonetta voinee kutsua Iranin "Air Force Oneksi", sillä se oli Khamenein lisäksi käytössä Israelin mukaan maan korkeimmilla viranomaisilla ja sotilailla. Sitä käytettiin enimmäkseen kansainvälisillä vierailuilla.
Planespotters.net tietää kertoa, että lentokone on alunperin toimitettu Air Canadan käyttöön, josta se on myöhemmin siirtynyt usealle muulle tunnetulle lentoyhtiölle, kuten Turkish Airlinesille.
Israelin perustelee iskuaan sillä, että koneen tuhoamisen myötä Iranin on vaikeampaa tehdä yhteistyötä ja järjestää vierailuja liittolaistensa kanssa.